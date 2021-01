Centrafrique: les rebelles maintiennent leur présence et inquiètent les populations

Dans la ville de Bangassou. © AFP/CAMILLE LAFFONT

Texte par : RFI Suivre 5 mn

La Centrafrique est toujours dans l’attente de la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l’élection présidentielle et législative du 27 décembre dernier. Sur le terrain la situation sécuritaire est toujours volatile. Hier samedi, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Bouar et la France est de nouveau sortie de son silence. C’est la deuxième fois en moins de deux semaines - fait rare - que l’Élysée communique. Les présidents Macron et Touadéra se sont entretenus vendredi.