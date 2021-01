Niger: des milliers de déplacés après les massacres dans la région de Tillabéri

Au total, 10 000 personnes ont fui les villages attaqués et douze villages environnants. A ce jour, ce sont les autorités du Niger qui dispensent l'aide d'urgence aux populations, à savoir le ravitaillement en nourriture et l'enregistrement des personnes déplacées. Elles assurent parallèlement la sécurisation de la zone qui permettra à l'ensemble des acteurs humanitaires de se déployer et de dispenser une aide d'urgence : abri, soins de santé et psychologiques.