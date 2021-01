À la frontière Bénin-Nigeria, une réouverture en demi-teinte qui frustre tout le monde

Le poste de Sèmè-Kraké à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Le 16 décembre dernier, le poste frontalier de Sèmè-Kraké, entre le Bénin et le Nigeria a été rouvert après plus d’un an de fermeture, officiellement pour lutter contre la contrebande. Cependant, les camions, les marchandises et les véhicules d’immatriculation nigériane ne passent toujours pas. À Sèmè-Krakè, porte d’entrée majeure des marchandises des pays de la sous-région, la déception, l’incompréhension et l’attente règnent.