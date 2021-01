Nouveau gouvernement au Burkina Faso: l'opposant Zéphirin Diabré nommé ministre

Zéphirin Diabré en meeting en novembre 2015. AP Photo/Theo Renaut

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement vient d’être dévoilé. Une équipe de 25 ministres et 7 ministres délégués. Douze départs et quatorze entrées. L’Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Dabré, jusque-là chef de file de l’opposition, fait son entrée dans cette nouvelle équipe, tout comme plusieurs nouvelles personnalités.