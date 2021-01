RDC: Félix Tshisekedi boucle une nouvelle visite au Congo-Brazzaville

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a bouclé lundi 11 janvier 2021 une visite de deux jours auprès de son homologue Denis Sassou-Nguesso du Congo-Brazzaville avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire dans son propre pays, en Centrafrique, au Cameroun et au Niger.

De notre correspondant à Brazzaville,

Les présidents des deux Congo se sont préoccupés de l’évolution de la situation sécuritaire à l’Est de la RDC. Cette situation caractérisée par l’activisme des groupes armés et des pertes en vies humaines. Ils ont fermement condamné les actes criminels perpétrés dans cette zone, et appelé au dialogue tout comme en Centrafrique où ils ont pris acte des résultats provisoires des dernières élections. Les crimes commis par les terroristes contre les civils au Cameroun et au Niger ont été également condamnés par les deux dirigeants.

Cinquième visite au Congo-Brazzaville

Ils ont par ailleurs salué les campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le monde. Au-delà des vaccins importés, les produits locaux ne doivent pas être négligés, selon le président Félix Tshisekedi.

« On a reçu déjà des propositions de nos partenaires. Le vaccin est un passage obligé. Mais, nous privilégions aussi le traitement curatif. Je crois que nous avons deux produits qui promettent en tout cas par les premiers résultats qu’ils montrent. Ce sont des produits congolais. Nous allons en faire la promotion. Le vaccin est un passage obligé qui permet de freiner la contagion », a-t-il déclaré.

La visite du président de la RDC était la cinquième du genre chez son voisin le plus immédiat depuis qu’il a pris ses fonctions, début 2019.

