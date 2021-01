RDC: nouveaux meurtres de gardes au parc national des Virunga

Unos guardias del parque nacional de Virunga, en República Democrática del congo, buscan gorilas en el monte Mikeno el 28 de noviembre de 2008 AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le parc des Virunga à nouveau endeuillé dimanche 10 janvier. Selon l'administration de ce parc de l'est de la République démocratique du Congo, six gardes ont été tués dans le territoire du Rutshuru par des maï-maï locaux, sans plus de précisions. Que sait-on sur cette attaque ?