Rwanda: l'impact des mesures contre le Covid-19 sur le moral des jeunes

En mars 2020, le confinement a laissé les rues de Kigali déserte. En janvier 2021, les bars et salles de sport restent toujours fermés (Image d'illustration). © AFP/SIMON WOHLFAHRT

Avec un confinement total d’un mois et demi commencé en mars, les bars et les salles de sports toujours fermés et un couvre-feu toujours en vigueur, le Rwanda est l’un des pays africains qui a adopté les mesures les plus fermes face au coronavirus. À l’African Leadership University, les mesures commencent à peser sur les jeunes.