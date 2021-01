Madagascar: un numéro gratuit pour les personnes traumatisées du Covid

902. Un numéro gratuit au bout duquel une équipe de psychologues peuvent écouter et apporter un soutien psychologique aux personnes souffrant de troubles créés par la pandémie. © Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis octobre dernier, l’Ordre national des psychologues du pays a lancé – en partenariat avec l’Union européenne, Humanité et Inclusion, SOS Villages d’enfants et Douleurs sans frontières - un numéro vert, le 902, pour apporter gratuitement un soutien psychologique d’urgence aux personnes traumatisées par la pandémie. Depuis mi-décembre et les rumeurs d’un second confinement, le nombre d’appels n’a cessé de croître.