Maroc: deux semaines de détention pour l’universitaire Maâti Monjib

L'historien, journaliste et militant des droits de l’homme marocain Maâti Monjib. © Maâti Monjib

Texte par : RFI

L’historien, journaliste et défenseur des droits humains a été arrêté à Rabat au Maroc, le 29 décembre dernier, avant d’être placé en détention provisoire. Détenu en quarantaine, il devrait être déféré devant le juge d’instruction le 20 janvier prochain. Maâti Monjib est accusé de blanchiment d’argent. Il est déjà poursuivi pour « malversations financières » et « atteinte à la sécurité de l'État » depuis 2015. Mais pour ces soutiens, ces deux affaires sont liées et ces nouvelles accusations ne sont qu’une pression de plus exercée sur le militant par les autorités.