Soudan: nouvelles violences à la frontière avec l'Ethiopie

Des militaires soudanais ont affronté des miliciens et soldats éthiopiens à la frontière avec l'Ethiopie (image d'illustration) Ebrahim HAMID / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Selon plusieurs médias soudanais, six civils auraient été tués et deux personnes disparues après de nouvelles violences à la frontière avec l’Ethiopie, lundi 11 janvier. Les deux voisins s’accusent mutuellement et la tension continue d’être forte dans la région du triangle de el-Fashaga, une zone fertile revendiquée par les deux pays.