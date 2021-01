Centrafrique: les soutiens militaires des pays de la Ceeac se font attendre

Un membre des FACA (forces armées centrafricaines) lors d'un entrainement au tir en 2019 à Bouar (Image d'illustration). © AFP/FLORENT VERGNES

Fin décembre à la veille de l’élection présidentielle les chefs d’État de la Communauté des États d’Afrique Centrale (CEEAC), avaient plaidé pour que les pays qui le peuvent envoient des troupes en Centrafrique pour soutenir les forces armées centrafricaines et ses alliés. Deux semaines et demie plus tard, les choses avancent lentement.