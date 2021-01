Ethiopie: de hauts responsables tigréens du TPLF arrêtés et exhibés comme prises de guerre

Des soldats éthiopiens en patrouille. (Image d'illustration) PETER DELARUE / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce lundi, en Ethiopie, une dizaine de responsables du TPLF ont été transférés à Addis Abeba et remis entre les mains des enquêteurs. Les forces fédérales continuent de ratisser la région du Tigré à la recherche des anciens dirigeants de la région. Dimanche, l’armée a annoncé avoir tué 15 membres du parti tigréen, dont le commissaire de police adjoint et 10 officiers. Et sur le terrain, la traque continue.