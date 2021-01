Frappes sur Bounti au Mali: les «rumeurs» font le jeu des jihadistes, selon Florence Parly

Notre ennemi au Sahel n’est pas homogène. Les groupes jihadistes profitent de tensions intercommunautaires. Et certains combattant qui sont manipulés et embrigadés sous le bannière du Jihad international doivent, s’ils font le choix de déposer les armes et d’intégrer le processus d’Alger, pouvoir retrouver toute leur place dans la vie de leur pays.