RDC: les violences dans la région de Beni ont fait 1200 morts en un an, selon la Lucha

Des déplacés internes fuient le site d'une attaque attribuée aux rebelles ADF à Halungupa, près de Beni, en février 2020. Alexis Huguet / AFP

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Les attaques attribuées aux combattants de l’ADF se multiplient dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, en dépit du dispositif mis en place par l’armée depuis octobre 2019. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha) parle même d’un bilan de 1 206 civils tués en un peu plus d'un an.