Reportage

Au cœur de la nouvelle rédaction de RFI en fulfulde-mandenkan

Présentateur et présentatrice de l'édition de RFI en mandenkan de 8 heures. © RFI

Texte par : Safi Luna 4 mn

La rédaction de RFI en fulfulde-mandenkan a vu le jour ce 14 janvier. Fin 2020 déjà, l’équipe en mandenkan s’était étoffée avec plus d’une vingtaine de personnes venues du Mali, de Guinée, du Burkina Faso, de Côte d’ivoire et du Sénégal. L’antenne offre aujourd’hui quatre heures de contenus quotidiens, en langues peule et mandingue, sous forme de journaux, reportages et magazines. Le projet a été financé par l’Agence française de développement (AFD) pour notamment renforcer l’accès à une information fiable et indépendance au Sahel. Reportage.