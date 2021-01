Centrafrique: après une journée de combats, le calme est revenu à Bangui

L’heure est grave. Notre pays est en guerre. Je vous lance un vibrant appel, pour que les populations elles-mêmes s’organisent pour protéger les acquis réalisés démocratiques et faire de telle sorte que, nous-mêmes, nous soyons la véritable armée. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une crise et à cette guerre qui nous a été imposée et déclarée. Face à cette situation, nous avons une seule voie, c’est l’unique voie. C’est que nous nous constituions en défenseurs de notre démocratie et faire de telle sorte que la route soit barrée à tous ceux qui vont se mettre en travers. Mais là, il faudrait que nous nous comprenions et que nous appartenions, effectivement, à cette nation qui est la République centrafricaine. La meilleure aspiration démocratique de l’heure, est celle qui voudrait que nous allions vers l’apaisement des cœurs.