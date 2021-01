Le Soudan accuse des miliciens éthiopiens d’avoir tué 7 civils dans une région frontalière

Des civils éthiopiens tentent de passer au Soudan voisins, décembre 2020. REUTERS - MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dernier épisode d’un regain de tension commencé il y a deux mois. Depuis, la pression monte. Les deux armées auraient envoyé des renforts de part et d’autre et la rhétorique devient de plus en plus guerrière. Ce mercredi, le chef du Conseil souverain soudanais, le général al-Burhan s’est rendu dans le village attaqué en début de semaine par des miliciens éthiopien. Il a encore fait monter la pression.