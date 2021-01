Covid-19: l'Union africaine obtient 270 millions de vaccins pour le continent

Du personnel médical s'occupe d'un patient atteint du Covid, à Machakos (Kenya), le 3 août 2020. TONY KARUMBA / AFP

Texte par : RFI

L’Union africaine a obtenu 270 millions de doses de vaccins anti-Covid à répartir entre les pays du continent. 50 millions de doses seront disponibles entre avril et juin. Ils sont achetés par l'UA aux laboratoires Pfizer, AstraZeneca et Johnson&Johnson. Ces commandes ne sont pas les seules sources d'approvisionnement pour l'Afrique, qui bénéficie aussi du dispositif Covax lancé par l'OMS, et de dispositions prises au niveau des Etats.