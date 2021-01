Ethiopie: l'ONU et l'UE dénoncent les crimes commis dans la province du Tigré

Un tank des forces tigréennes abandonné près de Mehoni, dans le sud du Tigré, en Ethiopie, le 11 décembre 2020. AFP - EDUARDO SOTERAS

La région du Tigré en Éthiopie est engluée dans un conflit sanglant depuis 75 jours maintenant opposant l’armée fédérale et les forces érythréennes aux dissidents du parti Tigréen du TPLF. La province est largement coupée du monde et toujours largement sans soutien humanitaire. Alors que l’on craint le pire pour les civils, les voix commencent à s’élever pour dénoncer des crimes de guerre et la violation du droit international qui auraient lieu au Tigré.