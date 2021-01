Présidentielle en Ouganda : le président Yoweri Museveni réélu pour un sixième mandat

En Ouganda, le président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, au pouvoir depuis 1986, a été réélu, dès le premier tour, ce samedi 16 janvier, pour un sixième mandat, avec 58,64% des voix, a annoncé la commission électorale du pays. Le principal rival du président sortant, Bobi Wine, a obtenu 34,83% et la participation a été de 57,22%.

Avec notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud

Le président sortant Yoweri Museveni est réélu avec plus de 58,6% des votes, ce qui correspond à un peu plus de 5 850 000 voix. Le principal candidat de l’opposition, Bobi Wine, sous son vrai nom Robert Kyagulanyi, du parti National united plateforme (Plateforme de l'unité nationale), obtient, lui, 34,83% des voix, soit 3 775 000 votes.

Appel au calme

Le directeur de la commission électorale a demandé à tous les candidats et à leurs partisans de rester calmes et d’accepter les résultats. Vendredi matin, l’opposant Bobi Wine, dans une conférence de presse, chez lui, à Magere, avait déclaré avoir certainement gagné cette élection et l’avoir gagnée de loin. Il a appelé tous les Ougandais à rejeter le chantage que représente, selon lui, ce scrutin.

Yoweri Museveni est donc réélu pour un sixième mandat, après 35 ans à la tête de l’État.

