RDC: la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri inquiète l'ONU

Des casques bleus de la Monusco patrouillent dans la province d'Ituri.(photo d'illustration) SAMIR TOUNSI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au moins 647 personnes dont 120 femmes et 115 enfants ont été tuées entre mai et décembre 2020 par des combattants se réclamant de la milice Codeco, selon des chiffres communiqués ce vendredi par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH). En plus de ces miliciens, d’autres mouvements armés commencent à voir le jour. Face à la dégradation de la situation, le BCNUDH et la Monusco ont demandé plus d’efforts aux différents acteurs impliqués dans la recherche de la paix et de la sécurité étant donné que le conflit se communautarise davantage.