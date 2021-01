Burkina: réhabilité par une association, le parc animalier de Ziniaré rouvre ses portes

Propriété de l’ex-président Blaise Compaoré, le parc animalier de Ziniaré avait été abandonné après sa chute et son exil en Côte d’Ivoire. Une association a décidé de réhabiliter le parc par ses propres moyens et sauver quelques animaux encore en vie. « Le sanctuaire animalier de Ziniaré » -son nouveau nom- a été rouvert au public depuis samedi.

Avec notre envoyé spécial à Ziniaré, Yaya Boudani

Les membres de l’association pour la protection de la faune et la flore ont dû travailler dur pour sauver les lions et autres hippopotames encore en vie dans le parc. Après la chute de l’ex-président Blaise Compaoré, la commune de Ziniaré avait du mal à entretenir ses animaux.

« De février à mai, on était vraiment dans une démarche de sauver les derniers animaux de ce parc, explique Shanaz Hussein Bertoli présidente de l’association. On est arrivés ici, on a vu les animaux dans un état de santé médiocre. Les lionnes, c’est les quatre dernières du parc, était dans un état de santé catastrophique, affamées, affaiblies. »

En attendant d’avoir d’autres espèces et d’autres moyens, les premiers visiteurs se disent déjà heureux d’avoir vu les animaux ayant survécu. Madame Séré Flora Bakayoko est venue avec ses enfants. « On a vu des lions, des lionnes, une hyène et là on est chez les hippopotames. J’ai pas eu l’occasion d’être si proches d’hippopotames. C’est une première pour moi. Je suis vraiment ravie. »

Venu de Loumbila à quelques kilomètres de Ziniaré pour être témoin de la réhabilitation du parc, Tibaut Fournier se dit satisfait du travail déjà abattu par l’association. « C’est une très très belle réalisation et pour le Burkina, ça deviendra encore un autre lieu touristique. »

Les travailleurs du désormais « sanctuaire animalier » espèrent que le site redevienne un lieu d’attraction touristique pour le bonheur des populations de Ziniaré. L’association espère avoir au moins 400 visiteurs toutes les semaines.

