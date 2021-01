Côte d'Ivoire: malgré sa détention, Alain Lobognon se porte candidat aux législatives

Alain Lobognon (à gauche) en 2013. AFP PHOTO/ SIA KAMBOU

Le député Alain Lobognon est placé en détention provisoire depuis le 23 décembre 2019, poursuivi pour « complot et atteinte contre l’autorité de l’État » et « diffusion et publication de nouvelles fausses ». L’ancien ministre de la promotion de la jeunesse n’a toujours pas été jugé dans cette affaire. Depuis son arrestation, ce proche de Guillaume Soro dénonce une détention arbitraire et politique. Aujourd'hui, il a décidé de se porter candidat aux prochaines élections législatives, malgré ses déboires judiciaires.