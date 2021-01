Soudan: 48 morts au Darfour sur fond de dégradation sécuritaire dans la région

Au Soudan, plusieurs jours de violences ont fait au moins 48 morts et une centaine de blessés au Darfour, dans l’ouest du pays. Les affrontements ont eu lieu dans la région d’El Geneina, dans l’ouest de la province. Un camp de déplacés a été attaqué et les violences se sont propagées ailleurs dans la zone, tout cela dans un contexte de dégradation sécuritaire dans la région.

Avec notre correspondant à Nairobi, Sébastien Németh

Ce serait le meurtre d’un homme qui aurait mis le feu aux poudres. Vendredi, un membre de la tribu arabe Rizeigat aurait été poignardé à mort, dans un marché du camp de déplacés de Krinding. Un suspect a été arrêté mais l’entourage de la victime a décidé de se venger.

Le camp a été attaqué et des dizaines de maisons brûlées. Puis, le conflit s’est étendu avec des affrontements entre milices de tribus arabes et non arabes.

Le gouverneur du Darfour Ouest a mis en place un couvre-feu, samedi 16 janvier, avec fermeture des marchés et interdiction de tout rassemblement dans la région. Mohammed Abdalla al-Douma a appelé au calme et demandé aux anciens d’engager des médiations mais dans le même temps, les forces de sécurité ont reçu le mandat d’utiliser la force pour contrôler la situation et arrêter les auteurs des violences.

Le Syndicat local des médecins a justement demandé aux autorités soudanaises de sécuriser les Centres de Santé et d’organiser des convois sécurisés pour aller secourir les blessés sur le terrain.

L’organisation se plaint également du manque de moyens et a demandé aux collègues des autres régions de venir prêter main forte aux hôpitaux locaux.

Le Premier ministre, lui, a organisé une réunion d’urgence. Une délégation menée par le procureur général doit se rendre sur place mais pour la puissante Association des Professionnels, toutes ces mesures sont insuffisantes. Pour elle, il faut absolument renforcer les forces locales et surtout contrôler le trafic d’armes.

