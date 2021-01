Congo-B: l’opposante Claudine Munari des conditions de la prochaine présidentielle

N’ont pas encore été atteintes les conditions favorables pour la tenue d’une élection libre, transparente et apaisées. On doit livrer ce combat-là. Quand nous aurons livré ce combat-là croyez-moi, il y aura beaucoup plus de candidats qu’aujourd’hui parce que aller à une élection, ce n’est pas allé jouer. Mais vous aimé le football tous ici ? Est-ce que vous avez plaisir à suivre un match en différé ? Je crois que non. Dans les maisons, dans les familles, ça chauffe. Quand le match est là, tout le monde veut être là pour le suivre en direct. L’élection, c’est pareil. Vous ne pouvez pas aller à l’élection dont les résultats sont déjà connus. Ce n’est plus une élection.