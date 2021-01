Ghana: les écoliers rentrent en classe et devront rattraper un retard conséquent

Dans une école au Ghana. RFI

Au Ghana, après dix mois de confinement en raison de la pandémie de Covid-19, les écoles rouvrent progressivement leurs portes. Les opérations de nettoyage et de désinfection ont débuté vendredi dans les collèges et les lycées et se poursuivent activement en vue de la rentrée scolaire, prévue pour ce lundi 18 janvier. Une rentrée très attendue mais qui est aussi une source d’inquiétude.