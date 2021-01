Ouganda: rétablissement partiel d’internet, Bobi Wine toujours «assigné à résidence»

C’est l’élection la plus frauduleuse que l’Ouganda ait connu. […] Nous rejetons les résultats annoncés et nous appelons tous nos soutiens et tous les amis de l’Ouganda à faire de même. Toutes les options pacifiques, non violentes et respectueuses de la Constitution sont sur la table. Dès que je pourrais communiquer avec les leaders de mon parti, nous allons nous réunir. Et puisqu’il semble que internet soit de retour, je vais organiser un meeting virtuel avec les leaders de mon parti et nous informerons les Ougandais de notre plan pour la suite.