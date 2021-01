Tunisie: violences de rue sur fond d'un bilan économique et social désastreux

Tunisie, sur un marché (Illustration) Walter Bibikow/Getty

En Tunisie, quelques jours après le dixième anniversaire de la Révolution, des violences de rue se sont poursuivies tout le week-end. Dans les quartiers populaires de Tunis et plusieurs autres localités, des jeunes ont bravé le couvre-feu en vigueur et ont pris pour cible la police. Parmi ces jeunes, dont plusieurs centaines ont été arrêtés, beaucoup sont mineurs, au chômage, ou même déscolarisés. La situation sanitaire liée au Covid-19 n’a fait qu’aggraver un bilan économique et social désastreux pour le pays.