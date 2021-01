Covid-19 au Sénégal: les mesures de couvre-feu maintenues à Dakar et Thiès

L’état d’urgence est lourd. C’est pour éviter d’ailleurs d’avoir à retourner devant l’Assemblée nationale où nous pouvions demander cette prolongation qu’il a été donné instruction au gouverneur de Dakar et de Thiès de prendre donc ces arrêtés. Pour l’instant, l’avis qui a été donné par le Comité national de gestion des épidémies l’a été sur la base du constat, du taux de contamination qui affecte plus sévèrement les réseaux de Dakar et de Thiès. Nous sommes dans une situation particulière dont l’objectif premier du gouvernement n’est pas de réprimer, mais de protéger.