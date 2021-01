Darfour: des combats entre tribus font plus de 50 morts dans le Sud

Des troupes soudanaises sécurisent le village de Tabit, au Darfour. (Image d'illustration) AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un nouveau massacre endeuille le Darfour. Après plus de 80 morts ce week-end dans l’Ouest, c’est cette fois le sud de la province soudanaise qui est touché. Des affrontements tribaux ont fait au moins 55 morts et 37 blessés selon des sources locales. Là encore, il s’agit de combats entre tribus arabe et non arabe.