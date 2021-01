Législatives ivoiriennes: le front de l’opposition se fissure

Guillaume Soro, le 28 janvier 2020 à Paris. Lionel BONAVENTURE / AFP

À l’approche des législatives du 6 mars les dissensions se font de plus en plus entendre entre les partis et plateformes de l’opposition quant à la stratégie à adopter. Certaines formations refusent d’y participer quand d’autres décident d’y aller. Et parmi ces dernières, les discussions pour des candidatures uniques sont plus que laborieuses.