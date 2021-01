Rencontre positive entre Jean-Pierre Lacroix et les autorités de la transition

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, est en déplacement au Mali, ce 19 janvier 2021. Samuel HABTAB / AFP

Pour son second jour du déplacement officiel du secrétaire général adjoint de l'ONU au Mali, Jean-Pierre Lacroix s'est rendu au nouveau quartier général de la force du G5 Sahel à Bamako, construit par la Minusma sur financement de l'Union européenne. Il a également rencontré des autorités maliennes, notamment le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre malien pour faire le point de la coopération avec le Mali et dégager les voix pour la renforcer.