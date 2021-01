Maroc: plusieurs détenus entament une grève de la faim symbolique de 48 heures

Le tribunal de première instance de Salé, au Maroc, le 27 juin 2019 (image d'illustration)

Il s'agit de six détenus du mouvement de protestation du Rif, des journalistes Souleiman Raissouni et Omar Radi, et de l'universitaire Maati Monjib. Selon leurs proches, ils entendent ainsi protester contre leur détention, mais aussi plus généralement contre la politique menée par l'État marocain sur le droit de manifestation, la liberté de la presse et d'opinion.