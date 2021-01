RDC: Modeste Bahati Lukwebo débute ses consultations en tant qu'informateur

En RDC, Modeste Bahati Lukwebo, a été nommé le 31 décembre informateur. Il commence ses consultations aujourd'hui. Il l'a annoncé ce mardi 19 janvier au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

Modeste Bahati Lukwebo s'est dit confiant pour la mission d'informateur qui lui a été confiée, celle d'identifier une nouvelle majorité parlementaire après la rupture de la coalition FCC-CACH.

►À lire aussi : RDC: quelle tâche attend Modeste Bahati Lukwebo, fraîchement nommé informateur?

Pour le sénateur Bahati, les consultations se feront à un rythme soutenu : « Nous allons émettre les invitations de manière à ce que chaque jour, nous puissions recevoir trois ou quatre regroupements politiques et de manière à ce que, dans une semaine, nous ayons bouclé ces audiences ».

Dans les rangs de Lamuka, certaines voix refusent d’ores et déjà le rapprochement avec l'Union sacrée. Réponse de Bahati Lukwebo : « Et donc, tant qu’il n’y a pas un écrit dans ce sens, je considère que ce sont des expressions libres. Et tout ce que nous pouvons conseiller, c’est la modération parce que nous sommes dans un processus de transformation ».

Sur quoi se fonde cette confiance ? « Au vu de la situation difficile que traverse notre pays, tout acteur politique doit se sentir interpellé pour que les choses changent, pour que nous allions vers la bonne gouvernance ».

Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo était accompagné du cercle rapproché qui travaille avec lui et parmi lesquels Samy Badibanga, le vice-président du Sénat et proche du président Félix Tshisekedi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne