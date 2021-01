Le Sénégal face à la deuxième vague de Covid-19, les services de santé sous pression

Un médecin à l'hôpital Pikine de Dakar, le 23 avril 2020. AFP - JOHN WESSELS

Texte par : RFI

L’association des médecins urgentistes met en garde face à l’augmentation des cas graves et des décès, et indique que le virus « se propage à vive allure dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint Louis et Kaolack ». L’organisation appelle à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières, et souligne « l’épuisement » des personnels soignants affectés dans les centres de traitement.