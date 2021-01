RDC: discussions autour des mouvances Katumbi et Bemba pour rejoindre l’Union sacrée

De gauche à droite: Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito, Alan Doss (fondation Kofi Annan), Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Felix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe. Genève, 11 novembre 2018. Fabrice COFFRINI / AFP

En RDC, l'informateur nommé par Félix Tshisekedi pour trouver une nouvelle majorité à l'Assemblée a officiellement débuté ses rencontres mercredi, Modeste Bahati Lukwebo compte les achever d'ici une semaine. Des tractations sont donc toujours en cours pour savoir qui fera partie ou non de cette majorité. Dans ce contexte, les députés nationaux d'Ensemble et du MLC, les mouvements de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, démentent que leurs leaders aient tenté de monnayer leur participation. C'est ce qu'avait affirmé Jean-Marc Kabund, leader du parti présidentiel.