Violences au Darfour: le bilan continue de s'alourdir

Des hommes dans un camp de déplacés à Al-Geneina, la capitale du Darfour-Ouest (image d'illustration) ASHRAF SHAZLY / AFP

Au Soudan, le bilan continue de s’alourdir après les violences du week-end dernier dans l’ouest du Darfour. Selon le syndicat local des médecins ont atteint désormais 159 morts, 203 blessés et 90 000 déplacés. Les tueries ont commencé après le meurtre d’un membre de tribu arabe par une personne non arabe. S’en est suivie un cycle de représailles sanglantes. Et si les violences se sont calmées, la situation reste précaire.