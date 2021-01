Libye: les exactions se multiplient à Benghazi

A Benghazi, de nombreuses personnes ont été enlevées par des personnes à bord de voitures non identifiées avant d'être assassinées. (image d'illustration) AFP

Au moins 10 personnes ont été tuées à Benghazi en moins d’une semaine. Toutes ont été enlevées par des personnes à bord de voitures non identifiées. Les forces du maréchal Haftar, qui ont la charge de la sécurité de ville, ont été tenues responsables de ces exactions par une population de plus en plus terrorisée et qui dénonce une dictature à l’est libyen. Cette fois-ci, ce sont certains membres des forces sécuritaires à Benghazi qui dénoncent les exactions.