Covid-19: à Lagos, au Nigeria, la deuxième vague fait exploser la demande en oxygène

Lagos, Nigeria, le 22 janvier 2021: l'unité de production du centre des maladies infectieuses de l'hôpital de Yaba permet de produire 60 bonbonnes d'oxygène par 24h. AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, est touché de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, beaucoup plus importante que la première. Le nombre de cas recensés quotidiennement est en forte augmentation (presque 2000 le 21 janvier) mais reste faible par rapport à la population totale du pays (200 millions d'habitants). La mégalopole de Lagos et ses 22 millions d’habitants est l’épicentre de cette crise sanitaire. La demande en oxygène y est particulièrement forte, mais les autorités assurent qu’elles peuvent, pour l’instant, faire face.