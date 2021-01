Pollution pétrolière au Gabon: des actions en justice contre la société française Perenco

(illustration) Plateforme pétrolière au large de Port-Gentil, Gabon. Gamma-Rapho via Getty Images - Jean-Marc LOUBAT

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Gabon, des ONG et des communautés locales ont porté plainte contre la société pétrolière française Perenco suite à des pollutions successives. Selon les plaignants, les déversements d'hydrocarbures à proximité des sites de production pétrolière sont réguliers, ce qui empoisonne les cours d’eau et les terres. En attendant l’aboutissement des deux plaintes déposées à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, les plaignants ont également décidé d’attaquer Perenco en France, en Grande Bretagne et devant la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples basée à Arusha.