Des millions de Nigérians menacés de voir leur ligne téléphonique suspendue

Les Nigérians doivent relier leur ligne téléphonie avec un numéro d'identité national. Will Boase/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI

Les Nigérians ont jusqu’au 9 février pour relier leur numéro de carte SIM à un numéro national d’identité, sous peine de voir leur ligne téléphonique suspendue. Plus de 200 millions de personnes doivent donc s’assurer d’avoir un numéro unique d’immatriculation (NIN) s’ils veulent continuer à utiliser leur téléphone. Officiellement, il s’agit de limiter les fraudes et de mieux planifier certaines politiques budgétaires. Mais la tâche est aussi chaotique que titanesque dans le pays le plus peuplé d’Afrique, surtout en aussi peu de temps.