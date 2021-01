Mali: importante saisie dans le trafic de faux billets, un marabout arrêté

Première grosse prise dans le domaine depuis plus de dix ans au Mali : 5 milliards de francs CFA de faux billets en différentes monnaies ont été saisis la semaine dernière sur un marabout, présumé cerveau d’un vaste réseau de trafiquants de faux billets. L’intéressé sera présenté ce lundi devant le procureur.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

Le marabout et présumé cerveau de la bande de trafiquants de faux billets n’a pas eu le temps de prendre la fuite lorsque l’équipe du commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie du camp 1 de Bamako s’est rendue à son domicile. Les indications étaient précises et chez lui, deux valisettes ont été saisies, avec à l’intérieur des paquets de faux billets de francs CFA, de dollars et d’euros.

Interrogé, le marabout présumé, chef de bande, aurait reconnu être le propriétaire des bagages et de leur contenu. Au total, un peu plus de 5 milliards de francs CFA de faux billets. Dans le domaine, c’est la plus importante prise des dix dernières années.

Si pour l’instant, une seule personne a été arrêtée, plusieurs autres sont recherchées. L’équipe est composée de trafiquants de faux billets et d’individus qui devaient les aider à les écouler dans plusieurs pays. Leur nombre et leurs nationalités n’ont pas été précisées. Kassim, le marabout, serait au centre de tout. Une grande commerçante ivoirienne était, semble-t-il, sur le point de tomber dans son piège.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne