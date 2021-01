RDC: un scandale de détournements de fonds présumés bloque l’aide de la Banque mondiale

La RDC en proie avec des enseignants fictifs et détournements de fonds (image d'illustration) RFI/Léa-Lisa Westerhoff

Un peu plus d’un an après l’instauration de la gratuité de l’enseignement primaire, mesure-phare du président Félix Tshisekedi, un scandale de détournement de fonds publics présumé éclabousse le ministère de tutelle. Un million et demi de dollars seraient détournés chaque mois.