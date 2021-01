Comores: des mesures plus restrictives face au nombre de décès dus au Covid-19

Une rue principale de Moroni, aux Comores, en mars 2019. (Image d'illustration) YOUSSOUF IBRAHIM / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les Comores déplorent dix fois plus de décès dus au Covid-19 depuis un mois, que dans toute l'année 2020. Le président Azali l’a indiqué, ce lundi 25 janvier, dans son adresse à la nation en précisant qu’il s’agit du variant sud-africain du virus qui se propage bien plus rapidement et qui est aussi bien plus mortel. De nouvelles mesures ont donc été annoncées pour lutter contre la propagation du virus.