Le Tchad conteste le rapport de International Crisis Group sur les insuffisances de l’armée

Ce rapport qui prétend être le produit de recherches d’une institution sérieuse et crédible essaie de façon insidieuse, sur la base d’éléments subjectifs, de discréditer l’armée nationale tchadienne tout en mettant en exergue le caractère incontournable et le rôle déterminant qu’elle joue dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il est par ailleurs surprenant que dans un document censé représenté l’armée tchadienne, il n’y figure aucun chiffre, aucune statistique. Donc, comment est-il possible d’analyser les forces et les faiblesses d’une armée sans tenir compte de ses effectifs, de sa population d’officiers, de sous-officiers et des militaires de rang?