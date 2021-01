Burkina Faso: le ministre de la Réconciliation rencontre une association pro-Compaoré

Zéphirin Diabré (image d'illustration). Fan club de Zéphirin Diabré/Facebook

Journée marathon mardi 26 janvier pour Zéphirin Diabré, ministre d’État, chargé de la Réconciliation nationale. Dans son cabinet, il a reçu, d'une part, quatre organisations représentant les parents de victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du coup d’État manqué un an après. Et il a également rencontré d'autre part les organisations de la société civile militant pour un retour au pays des exilés, notamment celui de l'ancien président Blaise Compaoré. Mais à la sortie de la rencontre, l’ambiance a été parfois tendue.