REPORTAGE

Centrafrique: les activités des populations perturbées par l’insécurité

Installation des réfugiés pour la nuit à l'Eglise sur le site de la cathédrale de Bouar, en Centrafrique, le 22 janvier 2021. © Charlotte Cosset / RFI

En Centrafrique, la ville de Bouar, dans l'est du pays, a été le théâtre de violents affrontements les 9 et 17 janvier. L’arrivée d’éléments armés de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) en ville crée de l’insécurité et bloque une partie des activités économiques. Quelques commerces sont ouverts dans la ville néanmoins et les liquidités circulent difficilement, ce qui a des conséquences sur le quotidien des populations.