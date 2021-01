Espoir de détente entre les communautés peule et dogon dans le centre du Mali

Trois accords humanitaires ont récemment été signés, suite à une médiation du Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse. Des représentants de ces communautés, entre lesquelles les conflits se sont multipliés ces dernières années, ont approuvé ces textes qui les engagent à une stabilisation de la situation dans 11 des 16 communes.

Laisser les personnes circuler librement, s’opposer au vol de bétail, faciliter l’exploitation par chacun des champs et pâturages, ne pas circuler avec des armes dans les villages et les villes, ou encore accompagner le retour des déplacés… Les signataires se sont engagés à respecter une douzaine de points en vue de pacifier leur région.

Onze communes du cercle de Koro sont concernées par ces trois accords, conclus les 11, 22 et 24 janvier derniers à Dagatène, Pel Maoudé et Madougou. C'est l’aboutissement de quatre mois de médiation menée par le Centre pour le dialogue humanitaire. L'ONG y voit la preuve que les populations « sont fatiguées des conflits » et salue une première accalmie sur place.

Les peuls ont ainsi pu accéder au marché de Koro pour la première fois depuis 2018, se félicite Abdelkader Sidibé, chef de mission de l’ONG pour le Sahel.

Un précédent accord avait été trouvé à cette époque, en août 2018, mais il n’avait tenu que quelques semaines avant que les combats reprennent, dans une région où opèrent milices d’autodéfense et jihadistes liés à Al-Qaïda. Sans oublier les militaires maliens, fréquemment accusés d’exactions contre les populations peules.

« Le soutien des autorités maliennes sera désormais essentiel pour consolider cet acquis », écrit l’ONG suisse qui espère de prochains accords dans les communes voisines, puis dans d’autres cercles du centre du Mali.

