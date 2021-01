Sénégal: atteint d'une maladie rare, un étudiant va être opéré en France

Le Centre de traitement des épidémies de l’hôpital de Fann à Dakar. (image d'illustration) AFP/John Wessels

Au Sénégal, une affaire a suscité un élan de solidarité nationale et au sein de la diaspora. Sadio Ousmane Diedhiou, étudiant en médecine atteint d’une maladie rare, une aplasie médullaire, est arrivé en France ce 26 janvier. Son traitement au CHU de Bordeaux sera pris en charge grâce à une collecte lancée par ses proches et la participation de l’État sénégalais. Selon son comité de soutien, quelque 273 millions de francs CFA, soit environ 415 000 euros, ont été mobilisés pour son évacuation et son hospitalisation.