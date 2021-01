RDC: les formations de Katumbi et de Bemba rejoignent l’Union de la nation de Tshisekedi

Moïse Katumbi (G) et Jean-Pierre Bemba (D) à Bruxelles, Belgique, en septembre 2028. (Image d'illustration)

En RDC, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et le Mouvement de Libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba rejoignent l'Union sacrée de la nation initiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux groupes ont formalisé leur adhésion hier auprès de l'informateur, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui est chargé d'identifier la nouvelle majorité.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Après un premier contact avec l'informateur il y a quelques jours, les pro-Katumbi et les pro-Bemba sont revenus chez le sénateur Modeste Bahati Lukwebo pour formaliser leur adhésion à l'Union sacrée de la nation.

Le député Dieudonné Bolengetenge s’exprime au nom des 37 élus nationaux du parti Ensemble : « Nous sommes partie prenante de la démarche consistant à constituer cette majorité dans le cadre de l’Union sacrée de la nation. Nous sommes donc venus échanger avec l’informateur pour lui confirmer notre adhésion à la démarche qui consiste à constituer cette nouvelle majorité. »

Pour Mohamed Bole, chef de la délégation MLC et Alliés, l'Union sacrée de la nation devrait permettre de lutter pour le bien-être des populations congolaises : « Ces 22 députés nationaux et ces groupes de parlementaires MLC et alliés adhéreront à l’Union sacrée. Que recherchons-nous ? La sécurité, la paix pour le peuple congolais ? Que recherchons-nous ? Des réformes, mais pour qu’il y ait des élections apaisées. »

La formalisation de l'adhésion d’Ensemble pour le changement et du MLC à l'Union sacrée était très attendue. Les leaders de ces deux groupes, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ont été les premiers à appuyer l'initiative du président Félix Tshisekedi après la rupture de la coalition FCC-Cach.

